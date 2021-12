Crepet: “La scuola è fallita se all’esame di maturità si promuove il 99% degli studenti” [VIDEO] (Di giovedì 16 dicembre 2021) Io ho firmato un appello sulla maturità pur sapendo che non serve a niente. L'ho fatto per coerenza. Ma parliamoci chiaro: la scuola è fallita. Quando l'esame di maturità promuove il 99% degli studenti, vuol dire che è tecnicamente fallita". L'articolo Crepet: “La scuola è fallita se all’esame di maturità si promuove il 99% degli studenti” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Io ho firmato un appello sullapur sapendo che non serve a niente. L'ho fatto per coerenza. Ma parliamoci chiaro: la. Quando l'esame diil 99%, vuol dire che è tecnicamente". L'articolo: “Lasedisiil 99%

Advertising

chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: 'La scuola è fallita e nessuno se ne è reso conto. Se promuovi tutti, assolvi quelli che non hanno fatto niente. La prova or… - malinca73 : RT @Radio1Rai: 'La scuola è fallita e nessuno se ne è reso conto. Se promuovi tutti, assolvi quelli che non hanno fatto niente. La prova or… - Radio1Rai : 'La scuola è fallita e nessuno se ne è reso conto. Se promuovi tutti, assolvi quelli che non hanno fatto niente. La… -