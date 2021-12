Covid, Zaia: “Gran parte Italia verso zona gialla” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Diverse regioni verso la zona gialla. E’ lo scenario che delinea il governatore del Veneto, Luca Zaia, mentre l’Italia è alle prese con l’aumento di contagi Covid e i rischi legati alla diffusione della variante Omicron. “Gran parte dell’Italia sta andando verso il giallo”, dice Zaia. Il Veneto si avvia ad entrare in zona gialla dal 20 dicembre. Stesso destino, però, pare attendere altre regioni. “Il Veneto è sempre famoso per l’alto numero di contagiati, però facciamo tre volte i tamponi di regioni con i nostri stessi abitanti. I vaccini fanno il loro effetto: ho un terzo dei ricoverati rispetto all’anno scorso. La variante Omicron passerà come le altre ma il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Diverse regionila. E’ lo scenario che delinea il governatore del Veneto, Luca, mentre l’è alle prese con l’aumento di contagie i rischi legati alla diffusione della variante Omicron. “dell’sta andandoil giallo”, dice. Il Veneto si avvia ad entrare indal 20 dicembre. Stesso destino, però, pare attendere altre regioni. “Il Veneto è sempre famoso per l’alto numero di contagiati, però facciamo tre volte i tamponi di regioni con i nostri stessi abitanti. I vaccini fanno il loro effetto: ho un terzo dei ricoverati rispetto all’anno scorso. La variante Omicron passerà come le altre ma il ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Gran parte Italia verso #zonagialla'. - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - fabiopetrocelli : @zaiapresidente pensi al suo #Veneto che i Governatori delle altre Regioni, in particolare quelle meridionali, sann… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, Zaia: 'Gran parte Italia verso #zonagialla'. -