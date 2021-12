Covid, Zaia: «Gran parte d'Italia verso giallo» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da quando il Covid è entrato sulla scena nazionale in Italia i governatori sono stati gli amministratori che, in prima linea, hanno affrontato la situazione. Tra loro c'è stato Luca Zaia. Il governatore del Veneto ha di recente pubblicato un libro (Ragioniamoci sopra: Dalla pandemia all'autonomia) in cui ha parlato di come il virus ha, in un certo senso, cambiato la storia. Della sua opera e di attualità ha parlato intervenendo nel corso della trasmissione The Breakfast Club, in onda su Radio Capital. Italia verso il giallo secondo Zaia «La situazione - ha evidenziato - è per ora sotto controllo. Gran parte dell'Italia però si sta avviando verso il giallo». Il riferimento è al ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da quando ilè entrato sulla scena nazionale ini governatori sono stati gli amministratori che, in prima linea, hanno affrontato la situazione. Tra loro c'è stato Luca. Il governatore del Veneto ha di recente pubblicato un libro (Ragioniamoci sopra: Dalla pandemia all'autonomia) in cui ha parlato di come il virus ha, in un certo senso, cambiato la storia. Della sua opera e di attualità ha parlato intervenendo nel corso della trasmissione The Breakfast Club, in onda su Radio Capital.ilsecondo«La situazione - ha evidenziato - è per ora sotto controllo.dell'però si sta avviandoil». Il riferimento è al ...

