Covid, vaccino ai bambini: tra musica, clown e attestati di coraggio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viaggio negli hub per i più piccoli. Premio finale: "Meno tamponi, meno didattica a distanza e tutto lo sport che volete" di VIVIANA PONCHIA Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viaggio negli hub per i più piccoli. Premio finale: "Meno tamponi, meno didattica a distanza e tutto lo sport che volete" di VIVIANA PONCHIA

