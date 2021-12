Covid | ultime news Il governatore Toti | Liguria in zona gialla da lunedì LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La Regione ha superato le soglie di occupazione ospedaliera e incidenza dei contagi che determinano il cambio di colore. Dopo l'Open Day nel Lazio, al via in tutto il Paese le vaccinazioni per i bimbi da 5 a 11 anni. Ed entrano in vigore anche le nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi Ue: obbligatorio per chi entra un test negativo, oltre alla quarantena per i non vaccinati. La Francia imporrà "drastiche" restrizioni ai viaggi da e per il Regno Unito