Covid, Toti: “Liguria in zona gialla da lunedì”. Niente evento di Capodanno a Bologna, in Trentino super Green pass anche al bancone (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Liguria è la prossima Regione italiana a passare in zona gialla. L’ufficialità arriverà venerdì con l’ordinanza del ministro Roberto Speranza e la misura entrerà in vigore come di consueto lunedì prossimo, ma il governatore Giovanni Toti ha già confermato che, di fronte alle percentuali dei posti letto occupati, l’abbandono della fascia bianca è una certezza. Ha i numeri da zona gialla anche la Provincia di Trento (la vicina Alto Adige lo è già), intanto il presidente Maurizio Fugatti prova già ad aumentare le restrizioni e firma un’ordinanza che prevede l’obbligo di super Green pass anche per consumare al bancone. La stretta è valida fino al 15 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laè la prossima Regione italiana aare in. L’ufficialità arriverà venerdì con l’ordinanza del ministro Roberto Speranza e la misura entrerà in vigore come di consuetoprossimo, ma il governatore Giovanniha già confermato che, di fronte alle percentuali dei posti letto occupati, l’abbandono della fascia bianca è una certezza. Ha i numeri dala Provincia di Trento (la vicina Alto Adige lo è già), intanto il presidente Maurizio Fugatti prova già ad aumentare le restrizioni e firma un’ordinanza che prevede l’obbligo diper consumare al. La stretta è valida fino al 15 ...

