Covid, regioni verso i nuovi colori: Natale in zona gialla per Liguria, Marche, Veneto e Trento (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sempre più regioni italiane si tingeranno presto di giallo. Stando agli ultimi dati del bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, al Friuli-Venezia Giulia e alla Calabria, da lunedì 20 dicembre, per almeno due settimane, passeranno in zona gialla anche la Liguria, le Marche, il Veneto e la provincia autonoma di Trento. Per la conferma bisognerà attendere il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità di domani, 17 dicembre, e le relative decisioni della cabina di regia e del ministero della Salute. Guardando le percentuali dei ricoveri sia nei reparti di degenza ordinaria, sia nei reparti di terapia intensiva, oltre al dato sull’incidenza settimanale nazionale (che questa settimana supera i 200 casi ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sempre piùitaliane si tingeranno presto di giallo. Stando agli ultimi dati del bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, al Friuli-Venezia Giulia e alla Calabria, da lunedì 20 dicembre, per almeno due settimane, passeranno inanche la, le, ile la provincia autonoma di. Per la conferma bisognerà attendere il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità di domani, 17 dicembre, e le relative decisioni della cabina di regia e del ministero della Salute. Guardando le percentuali dei ricoveri sia nei reparti di degenza ordinaria, sia nei reparti di terapia intensiva, oltre al dato sull’incidenza settimanale nazionale (che questa settimana supera i 200 casi ...

