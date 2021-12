Covid, Puglia: a Martina Franca tra i 41 casi accertati figurano 13 bambini A darne notizia è il sindaco della cittadina itriana, Franco Ancona (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono «41 i casi» Covid rilevati dai test molecolari e antigenici a Martina Franca. «39 persone sono in quarantena e 2 in isolamento. Inoltre, fra i positivi figurano ancora una volta 13 bambini, alcuni dei quali» non possono essere vaccinati. Così su Facebook il sindaco della cittadina della Valle d’Itria, Franco Ancona, il quale commenta che la situazione delineata dai dati provenienti dalla prefettura di Taranto «deve indurci a non abbassare la guardia e a continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie. In particolare, in questi giorni, in prossimità delle festività natalizie- prosegue il capo del governo locale-, in cui alcune strade e piazze della nostra ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono «41 irilevati dai test molecolari e antigenici a. «39 persone sono in quarantena e 2 in isolamento. Inoltre, fra i positiviancora una volta 13, alcuni dei quali» non possono essere vaccinati. Così su Facebook ilValle d’Itria,, il quale commenta che la situazione delineata dai dati provenienti dalla prefettura di Taranto «deve indurci a non abbassare la guardia e a continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie. In particolare, in questi giorni, in prossimità delle festività natalizie- prosegue il capo del governo locale-, in cui alcune strade e piazzenostra ...

