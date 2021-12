Covid oggi Toscana, 1.222 contagi: bollettino 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 1.222 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. 34.564 i test effettuati, di cui 12.617 tamponi molecolari e 21.947 test rapidi, con il tasso dei nuovi positivi a 3,54% (10,8% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi erano stati 1.036 su 34.737 test di cui 12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi, con tasso dei nuovi positivi a 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 1.222 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 16. 34.564 i test effettuati, di cui 12.617 tamponi molecolari e 21.947 test rapidi, con il tasso dei nuovi positivi a 3,54% (10,8% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi erano stati 1.036 su 34.737 test di cui 12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi, con tasso dei nuovi positivi a 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

