Covid oggi Svizzera, 11.070 contagi e 33 morti in un giorno (Di giovedì 16 dicembre 2021) Covid in Svizzera, sono 11.070 i contagi e 33 decessi nelle ultime 24 ore. I ricoveri sono stati 149 secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Giovedì scorso i contagi erano 10.894, i decessi 27 e i ricoveri 193. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 123.693, ovvero 1.420,23 ogni 100.000 abitanti Attualmente vi sono 689 ricoverati in terapia intensiva, dove i malati di Covid occupano il 34,50% dei posti disponibili. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 75.335 test, il tasso di positività è del 14,7%, contro il 15,2% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 2,1% dei casi esaminati in dettaglio, che rappresentano comunque una piccola quota del totale. Il 66,60% della popolazione ha già ricevuto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)in, sono 11.070 ie 33 decessi nelle ultime 24 ore. I ricoveri sono stati 149 secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Giovedì scorso ierano 10.894, i decessi 27 e i ricoveri 193. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 123.693, ovvero 1.420,23 ogni 100.000 abitanti Attualmente vi sono 689 ricoverati in terapia intensiva, dove i malati dioccupano il 34,50% dei posti disponibili. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 75.335 test, il tasso di positività è del 14,7%, contro il 15,2% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 2,1% dei casi esaminati in dettaglio, che rappresentano comunque una piccola quota del totale. Il 66,60% della popolazione ha già ricevuto ...

