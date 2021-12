Covid oggi Sardegna, 294 nuovi contagi: bollettino 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 294 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.264 tamponi, fra molecolari e antigenici. Nessun altro morto da ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 118, 9 in più di ieri. In isolamento domiciliare 3506 persone, 162 in più di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 294 ida Coronavirus insecondo ildi, giovedì 162021, con i dati della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.264 tamponi, fra molecolari e antigenici. Nessun altro morto da ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 118, 9 in più di ieri. In isolamento domiciliare 3506 persone, 162 in più di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

