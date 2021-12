Covid oggi Russia, altri 28.486 contagi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Registrati in Russia nelle ultime 24 ore 28.486 nuovi contagi da Covid. La variante Omicron è stata confermata in 25 individui, nella regione di Mosca, a San Pietroburgo e a Rostov, ha reso noto la vice Premier Tatyana Golikova. I decessi per Covid in tutto il Paese sono stati, da ieri, 1.133. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Registrati innelle ultime 24 ore 28.486 nuovida. La variante Omicron è stata confermata in 25 individui, nella regione di Mosca, a San Pietroburgo e a Rostov, ha reso noto la vice Premier Tatyana Golikova. I decessi perin tutto il Paese sono stati, da ieri, 1.133. L'articolo proviene da Italia Sera.

