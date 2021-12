Covid oggi Piemonte, 2.197 contagi e 9 morti: bollettino 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 2.197 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 dicembre in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, di cui 1171 individuati dopo test antigenico, sono pari al 3,3% di 65.781 tamponi eseguiti, di cui 55.610 antigenici. Dei 2.197 nuovi casi gli asintomatici sono 1317(59,9%). I casi sono 1290 di screening, 667 contatti di caso, 240 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 424.880, di cui 34.096 Alessandria, 20.513 Asti, 13.676 Biella, 60.729 Cuneo, 32.974 Novara, 226.103 Torino, 15.394 Vercelli, 15.590 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.743 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 4.062 sono in fase di elaborazione e attribuzione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 2.197 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 9. I nuovi casi, di cui 1171 individuati dopo test antigenico, sono pari al 3,3% di 65.781 tamponi eseguiti, di cui 55.610 antigenici. Dei 2.197 nuovi casi gli asintomatici sono 1317(59,9%). I casi sono 1290 di screening, 667 contatti di caso, 240 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 424.880, di cui 34.096 Alessandria, 20.513 Asti, 13.676 Biella, 60.729 Cuneo, 32.974 Novara, 226.103 Torino, 15.394 Vercelli, 15.590 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.743 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 4.062 sono in fase di elaborazione e attribuzione ...

