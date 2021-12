Covid oggi Italia, Locatelli: “Tamponi a vaccinati? E’ un’ipotesi” (Di giovedì 16 dicembre 2021) I “vaccini contro il Covid proteggono”, ma per arginare la diffusione del virus rimangono necessarie misure e comportamenti adeguati, come l’uso della mascherina e il distanziamento. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico a ‘Buongiorno’ su Sky TG24, secondo il quale la possibile introduzione dell’obbligatorietà del tampone anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi è “un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare”. “Va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli Italiani”, afferma il presidente del Cts, ribadendo che “la dose booster del vaccino conferisce buona protezione, ma condivido le riflessioni sulle misure non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) I “vaccini contro ilproteggono”, ma per arginare la diffusione del virus rimangono necessarie misure e comportamenti adeguati, come l’uso della mascherina e il distanziamento. Così Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico a ‘Buongiorno’ su Sky TG24, secondo il quale la possibile introduzione dell’obbligatorietà del tampone anche per iper accedere ai grandi eventi è “da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare”. “Va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite deglini”, afferma il presidente del Cts, ribadendo che “la dose booster del vaccino conferisce buona protezione, ma condivido le riflessioni sulle misure non ...

