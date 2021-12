Covid oggi Italia, l’epidemiologo: “Possibili ulteriori restrizioni” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Covid in Italia e contagi in aumento? “Purtroppo nei prossimi mesi qualche restrizione alla mobilità essenzialmente occorrerà in tutti i Paesi europei, ed è possibile che qualche ulteriore restrizione sia necessaria anche” nel nostro Paese. Lo dice ai microfoni di ‘Che giorno è’ su Rai Radio 1 Carlo La Vecchia, docente di epidemiologia all’università Statale di Milano. “Nonostante abbiamo vaccini molto efficaci per il Covid, più efficaci di quelli che usiamo ogni anno per l’influenza – spiega – questi non bastano. In questa stagione occorrono anche delle restrizioni non farmacologiche”. Quanto al Natale, “dovremmo vivere i prossimi giorni con molta attenzione. Una buona regola – ammonisce l’esperto – è adottare in casa le stesse misure che si utilizzano in ambienti pubblici, comportarsi nei pranzi in casa come ci si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)ine contagi in aumento? “Purtroppo nei prossimi mesi qualche restrizione alla mobilità essenzialmente occorrerà in tutti i Paesi europei, ed è possibile che qualche ulteriore restrizione sia necessaria anche” nel nostro Paese. Lo dice ai microfoni di ‘Che giorno è’ su Rai Radio 1 Carlo La Vecchia, docente di epidemiologia all’università Statale di Milano. “Nonostante abbiamo vaccini molto efficaci per il, più efficaci di quelli che usiamo ogni anno per l’influenza – spiega – questi non bastano. In questa stagione occorrono anche dellenon farmacologiche”. Quanto al Natale, “dovremmo vivere i prossimi giorni con molta attenzione. Una buona regola – ammonisce l’esperto – è adottare in casa le stesse misure che si utilizzano in ambienti pubblici, comportarsi nei pranzi in casa come ci si ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - TgLa7 : Parte oggi vaccinazione anti #Covid per bambini 5-11 anni. 'Il vaccino è sicuro e serve a proteggere i più piccoli… - Paola18439710 : RT @LucioMalan: 'Sorpresa'! Alberto Villani, già presidente della società italiana di pediatria, gran tifoso della vaccinazione Covid dei b… - stes75_ : RT @Adnkronos: #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. -