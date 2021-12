Covid oggi Italia, da Galli a Bassetti: previsioni su picco contagi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid oggi Italia, quando arriverà il picco dei contagi di questa quarta ondata? Da Bassetti a Pregliasco, da Galli a Crisanti, quali sono le previsioni degli esperti mentre il bollettino del 16 dicembre fa segnare oltre 26mila casi, il massimo da 9 mesi a questa parte. L’inverno è alle porte, Natale offrirà occasioni di incontri. Cosa succederà nelle prossime settimane? Bassetti “E’ probabile che il picco” di questa nuova fase della curva Covid in Italia “sia molto vicino, ma dobbiamo continuare su questa linea senza farsi prendere dalla paura della variante Omicron”, dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021), quando arriverà ildeidi questa quarta ondata? Daa Pregliasco, daa Crisanti, quali sono ledegli esperti mentre il bollettino del 16 dicembre fa segnare oltre 26mila casi, il massimo da 9 mesi a questa parte. L’inverno è alle porte, Natale offrirà occasioni di incontri. Cosa succederà nelle prossime settimane?“E’ probabile che il” di questa nuova fase della curvain“sia molto vicino, ma dobbiamo continuare su questa linea senza farsi prendere dalla paura della variante Omicron”, dice all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive ...

