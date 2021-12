Covid oggi Italia, contagi in salita: regioni in zona gialla da lunedì (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumentano i contagi Covid in Italia mentre la variante Omicron continua a diffondersi. oggi terapie intensive più piene, ricoveri ordinari in crescita. In attesa del monitoraggio Iss, è certo che da lunedì almeno altre due regioni (Veneto e Liguria) finiranno in zona gialla con nuove regole e in particolare con l’obbligo di mascherina all’aperto. Intanto dall’Ema arrivano le indicazioni sull’uso della pillola anti-Covid della Pfizer. Sono 26.109 i casi di coronavirus registrati nell’ultimo bollettino, 123 i morti. Sono stati 718.281 i tamponi processati, con un tasso di positività al 3,6%. In terapia intensiva 101 nuovi ingressi in 24 ore, 917 in totale. Sono 29 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 7.338 persone. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumentano iinmentre la variante Omicron continua a diffondersi.terapie intensive più piene, ricoveri ordinari in crescita. In attesa del monitoraggio Iss, è certo che daalmeno altre due(Veneto e Liguria) finiranno incon nuove regole e in particolare con l’obbligo di mascherina all’aperto. Intanto dall’Ema arrivano le indicazioni sull’uso della pillola anti-della Pfizer. Sono 26.109 i casi di coronavirus registrati nell’ultimo bollettino, 123 i morti. Sono stati 718.281 i tamponi processati, con un tasso di positività al 3,6%. In terapia intensiva 101 nuovi ingressi in 24 ore, 917 in totale. Sono 29 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 7.338 persone. ...

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - EugenioGiani : È una bellissima giornata per la Toscana.?? Più 750 bambini vaccinati oggi, tutti insieme sconfiggiamo il Covid! - repubblica : Emergenza Covid in Gran Bretagna, Omicron svuota Londra. Oggi nuovo record di contagi: oltre 88mila - apicella57 : RT @Adnkronos: #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - antonellaa262 : Comincia oggi anche in Campania la somministrazione del vaccino Pfizer anti covid per la fascia 5-11 anni: ecco cos… -