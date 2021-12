Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, giovedì 16 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e nel giorno della partenza dei vaccini per la fascia 5-11 anni, il quadro dell’epidemia dopo gli ultimi aggiornamenti sull’aumento delle infezioni. Ecco i numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli: Sono 1.222 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. 34.564 i test effettuati, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, giovedì 162021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e nel giorno della partenza dei vaccini per la fascia 5-11 anni, il quadro dell’epidemia dopo gli ultimi aggiornamenti sull’aumento delle infezioni. Ecco i numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli: Sono 1.222 i nuovida coronavirus in Toscana secondo ildi, 16. 34.564 i test effettuati, ...

