Covid oggi Italia, Bassetti: “Picco vicino, no tamponi per vaccinati” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “E’ probabile che il Picco” di questa nuova fase della curva Covid in Italia oggi “sia molto vicino, ma dobbiamo continuare su questa linea senza farsi prendere dalla paura per Omicron”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, facendo il punto della situazione epidemiologica. “Ad oggi non serve forzare nulla, come Paese abbiamo ottenuto grandi risultati in termini di vaccinazioni e quindi non servono correttivi in corsa che aumentano solo il panico delle persone. Dobbiamo essere convinti del lavoro fatto fino ad oggi perché è stato fatto molto bene”, aggiunge. L’esperto boccia invece l’ipotesi avanzata dal presidente del Consiglio di superiore di sanità ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) “E’ probabile che il” di questa nuova fase della curvain“sia molto, ma dobbiamo continuare su questa linea senza farsi prendere dalla paura per Omicron”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, facendo il punto della situazione epidemiologica. “Adnon serve forzare nulla, come Paese abbiamo ottenuto grandi risultati in termini di vaccinazioni e quindi non servono correttivi in corsa che aumentano solo il panico delle persone. Dobbiamo essere convinti del lavoro fatto fino adperché è stato fatto molto bene”, aggiunge. L’esperto boccia invece l’ipotesi avanzata dal presidente del Consiglio di superiore di sanità ...

