Covid oggi Fvg, 914 contagi e 7 morti: bollettino 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 914 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i bollettino di oggi, 16 dicembre. Registrati inoltre altri 7 morti. Su 8.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 824 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,17%. Sono inoltre 20.369 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 90 casi (0,44%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 20% dei nuovi positivi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di due uomini di 96 e 69 anni di Trieste (deceduti in Rsa e ospedale), una donna di 80 anni di Muggia (deceduta in ospedale), una donna di 75 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 90 anni di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 914 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo idi, 16. Registrati inoltre altri 7. Su 8.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 824 nuovi, con una percentuale di positività del 9,17%. Sono inoltre 20.369 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 90 casi (0,44%). Anchela prima fascia dio è quella degli under 19, con oltre il 20% dei nuovi positivi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di due uomini di 96 e 69 anni di Trieste (deceduti in Rsa e ospedale), una donna di 80 anni di Muggia (deceduta in ospedale), una donna di 75 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 90 anni di ...

