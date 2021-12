Covid oggi Emilia, 2.007 contagi e 8 morti: bollettino 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 2.007 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 8 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 482.219 casi di positività, 40.113 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%. Si registrano 8 decessi: uno a Piacenza (una donna di 88 anni), due nel modenese (entrambi uomini, rispettivamente di 80 e 94 anni), due nel ferrarese (una donna di 79 anni e un uomo di 73), uno nel ravennate (una donna di 86 anni), due in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 85 anni e un uomo di 84). Nessun decesso nelle province di Parma, Reggio Emilia, Bologna e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 2.007 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 16. Si registrano inoltre altri 8. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 482.219 casi di positività, 40.113 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%. Si registrano 8 decessi: uno a Piacenza (una donna di 88 anni), due nel modenese (entrambi uomini, rispettivamente di 80 e 94 anni), due nel ferrarese (una donna di 79 anni e un uomo di 73), uno nel ravennate (una donna di 86 anni), due in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 85 anni e un uomo di 84). Nessun decesso nelle province di Parma, Reggio, Bologna e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i ...

