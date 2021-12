Covid oggi Campania | 1 770 contagi e 8 morti | bollettino 16 dicembre

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - repubblica : Emergenza Covid in Gran Bretagna, Omicron svuota Londra. Oggi nuovo record di contagi: oltre 88mila - EugenioGiani : È una bellissima giornata per la Toscana.?? Più 750 bambini vaccinati oggi, tutti insieme sconfiggiamo il Covid! - stefano688 : Covid oggi Italia, 26.109 contagi e 123 morti: bollettino 16 dicembre - angheran70 : RT @MeteoWeb_eu: #Covid, oggi 123 morti e 26.109 nuovi casi: record di contagi dal 12 marzo, oltre 9 mesi fa. Altre 3 Regioni in “zona gial… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Nel Regno Unito si registra un nuovo record di contagi dacon 88.376 nuovi casi in 24 ore stando alle cifre ufficiali. I morti sono stati 146, contro i 165 delle 24 ore precedenti. (: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Il premier Boris Johnson Non sono state annunciate nuove restrizioni ma ...è stata depositata la domanda di grazia firmata dalla moglie, Sara Scolaro, che assieme al suo ... ma ora con ilè tutto molto complicato. Posso andare solo tre volte al mese. La prossima ...Il comitato ha fatto un sondaggio tra i suoi volontari e in conseguenza alla situazione Covid, con un aumento dei contagi e dei decessi, ha scelto di non offrire il suo servizio per dicembre ...146 i morti, contro i 165 del giorno precedente. Per il Tottenham, alle prese con un focolaio di giocatori positivi, si tratta della terza partita di fila rinviata Londra, 16 dicembre 2021 - La Gran ...