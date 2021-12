Covid oggi Calabria, 929 contagi e 3 morti: bollettino 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 929 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 dicembre in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.400 tamponi effettuati. Sono +409 i guariti, il totale dei decessi da inizio pandemia è 1.536. Il bollettino, inoltre, registra +517 attualmente positivi, +513 in isolamento, +2 ricoverati (per un totale di 204) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 20). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 929 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. I nuovi casi sono stati individuati su 9.400 tamponi effettuati. Sono +409 i guariti, il totale dei decessi da inizio pandemia è 1.536. Il, inoltre, registra +517 attualmente positivi, +513 in isolamento, +2 ricoverati (per un totale di 204) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 20). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

