Covid oggi Basilicata, 128 contagi e zero morti: bollettino 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 128 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.124 i tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 41. Di nuovo in aumento i ricoveri per Covid, sono 31 (+5): 10 a Potenza e 21, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.684 (+82). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.172 somministrazioni di cui oltre 3.300 sono terze dosi. Finora 441.332 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 409.405 hanno completato il ciclo vaccinale (74 per cento) e 107.357 sono le terze dosi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 128 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 16. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.124 i tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 41. Di nuovo in aumento i ricoveri per, sono 31 (+5): 10 a Potenza e 21, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 1.684 (+82). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.172 somministrazioni di cui oltre 3.300 sono terze dosi. Finora 441.332 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento del totale della popolazione residente in, compresi under 12), 409.405 hanno completato il ciclo vaccinale (74 per cento) e 107.357 sono le terze dosi ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - TgLa7 : Parte oggi vaccinazione anti #Covid per bambini 5-11 anni. 'Il vaccino è sicuro e serve a proteggere i più piccoli… - vvoxonline : Sono partite oggi ufficialmente in tutta Italia le somministrazioni di #vaccino sui #bambini - VerdirameAndrea : Sò[QQ]uadro 'NtoQulo Channel: -