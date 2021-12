Covid, nuovo picco di casi in Gb: oltre 88mila positivi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Gran Bretagna ha registrato 88.376 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, con 146 decessi. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, secondo cui c'è stato un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Gran Bretagna ha registrato 88.376 nuovidità al coronavirus24 ore, con 146 decessi. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, secondo cui c'è stato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo The Economist, Italia paese dell'anno 2021: 'Merito di Draghi, deve restare premier a lungo' ...premier sarebbe confinato ad un incarico cerimoniale e potrebbe lasciare il posto ad un nuovo ...la rivista britannica ricordando anche i risultati della campagna di vaccinazioni contro il Covid, con un ...

Covid: nuovo aumento settimanale dei casi in Puglia, +22,7% Agenzia ANSA Ospedale di Schiavonia, mobilitazione popolare il giorno di Santo Stefano I sindaci invitano i cittadini a manifestare davanti al Covid Hospital il 26 dicembre ... hanno proclamato per sabato prossimo, alle 10, un nuovo sit-in davanti al “Madre Teresa”, a cui ...

Reddito di emergenza: proroga vicina. Altre 3 rate nel 2022? Quali sono le nuove disposizioni dello stato di emergenza ... quella cura che sembrava fondamentale ed unica per guarire dal Covid ma che a distanza di mesi non servirebbe a proteggerci da una nuova ...

