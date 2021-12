Covid, no vax Cunial: “Tenete lontane da bimbi le vostre mani avide” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sara Cunial, la deputata No Vax del Misto, ha di nuovo partecipato oggi alla seduta di Montecitorio senza esibire il certificato verde ed è intervenuta dalla tribuna per chiedere al ministro Roberto Speranza di riferire in aula sul vaccino anti Covid per i bimbi sotto gli 11 anni. “Visto che proprio oggi qualcuno ha il coraggio di festeggiare, anticipando la campagna vaccinale sui minori, chiedo che il Ministro Speranza venga a riferire delle dichiarazioni gravissime e tendenziose della Presidente Cts e Aifa, Patrizia Popoli, che in data 6 dicembre dice: ‘La vaccinazione si mantiene efficace e senza effetti avversi, al massimo mal di testa e febbre’, riferendosi allo studio su 3000 bambini commissionato da Pfzier e Biontech, produttori della terapia genica, oscurando e censurando appositamente i dati ufficiali del database ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sara, la deputata No Vax del Misto, ha di nuovo partecipato oggi alla seduta di Montecitorio senza esibire il certificato verde ed è intervenuta dalla tribuna per chiedere al ministro Roberto Speranza di riferire in aula sul vaccino antiper isotto gli 11 anni. “Visto che proprio oggi qualcuno ha il coraggio di festeggiare, anticipando la campagna vaccinale sui minori, chiedo che il Ministro Speranza venga a riferire delle dichiarazioni gravissime e tendenziose della Presidente Cts e Aifa, Patrizia Popoli, che in data 6 dicembre dice: ‘La vaccinazione si mantiene efficace e senza effetti avversi, al massimo mal di testa e febbre’, riferendosi allo studio su 3000 bambini commissionato da Pfzier e Biontech, produttori della terapia genica, oscurando e censurando appositamente i dati ufficiali del database ...

