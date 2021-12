Covid, news. Stretta sui viaggi, Draghi: "Necessarie le limitazioni". LIVE (Di giovedì 16 dicembre 2021) "La variante Omicron impone cautela", aggiunge il premier. Pronta la replica di Bruxelles: "Non adottare misure sproporzionate". Dopo l'Open Day nel Lazio parte in tutto il Paese la campagna vaccinale per i bimbi da 5 a 11 anni. Oltre 23mila nuovi contagi, 129 morti. Molte le feste di piazze cancellate Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) "La variante Omicron impone cautela", aggiunge il premier. Pronta la replica di Bruxelles: "Non adottare misure sproporzionate". Dopo l'Open Day nel Lazio parte in tutto il Paese la campagna vaccinale per i bimbi da 5 a 11 anni. Oltre 23mila nuovi contagi, 129 morti. Molte le feste di piazze cancellate

