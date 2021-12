Covid | news Sottosegretario Costa | Vaccino 0-5 anni possibile entro fine marzo LIVE

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l'Open Day nel Lazio, al via oggi in tutto il Paese la campagna vaccinale per i bimbi da 5 a 11. Primo giorno di entrata in vigore delle nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi Ue a seguito dell'Ordinanza firmata da Speranza: obbligatorio all'ingresso un test negativo, oltre al green pass. La Francia imporrà "drastiche" restrizioni ai viaggi da e per il Regno Unito

Advertising

ladyonorato : L’osceno mercimonio sulla pelle dei bambini: pagare i pediatri per inoculare a tappeto i piccoli che rischiano molt… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - Giorgiolaporta : Sbeffeggiare #Povia che si è preso il #Covid è indecente! E' questa l'autorevolezza della #scienza? Sono questi i m… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Bruxelles, oggi ultimo consiglio Ue dell'anno con le prese di posizioni di Draghi su misure Covid e immi… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Bruxelles, oggi ultimo consiglio Ue dell'anno con le prese di posizioni di Draghi su misure Covid e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sky Tg24

... comunque impatta anche in età pediatrica", ha dichiarato Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, alla conferenza stampa sull'avvio della campagna vaccinale anti- 19 ...Dopo l'Open Day nel Lazio, al via oggi in tutto il Paese la campagna vaccinale per i bimbi da 5 a 11 anni. Primo giorno di entrata in vigore delle nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli ...Sono il 6% della popolazione residente. ITerza dosi a quota 699mila. Al via le vaccinazioni anti-Covid per i bambini da 5 a 11 anni FIRENZE — Il servizio sanitario regionale toscano ha somministrato ...ROMA (ITALPRESS) – Il Governo sta investendo sull’intera filiera dell’editoria, un settore di fondamentale importanza per il Paese. Lo ha ricordato Giuseppe Moles, sottosegretario alla Presidenza del ...