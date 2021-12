Covid | news Liguria | Veneto | Marche e Trento verso zona gialla G7 | Omicron è minaccia

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L'Agenzia europea per i medicinali dà il via libera agli Stati per l'uso del farmaco anti-. Sono 26.109 i nuovi casi, 123 i morti. Tasso di positività al 3,6%. In aumento le terapie intensive (+47, 917) e i ricoveri ordinari (+29, 7.338).lada lunedì. Iniziata la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni

Advertising

ladyonorato : L’osceno mercimonio sulla pelle dei bambini: pagare i pediatri per inoculare a tappeto i piccoli che rischiano molt… - repubblica : Covid, Locatelli: 'Ipotesi tampone anche ai vaccinati per i grandi eventi. Se la situazione peggiora, mascherine al… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 16 dicembre: 26.109 nuovi casi e 123 morti. Contagi mai così alti da marzo - greenpassnews : I produttori di vaccini Covid sono preoccupati che i rifugiati possano citarli in giudizio a seguito di reazioni av… - tempoweb : Sileri vede nero: i casi aumenteranno a dismisura. E scatta lo scontro Cruciani-Caprarica #drittoerovescio #rete4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

L'Agenzia europea per i medicinali dà il via libera agli Stati per l'uso del farmaco anti -. Sono 26.109 i nuovi casi, 123 i morti. Tasso di positività al 3,6%. In aumento le terapie intensive (+47, 917) e i ricoveri ordinari (+29, 7.338). Veneto, Liguria, Marche e Trento verso la zona ...Cambia colore la mappa deldelle relative restrizioni. In arrivo altri per le Regioni, che saranno ufficializzati domani giovedì 17 dicembre dopo la riunione della Cabina di Regia per il monitoraggio dei dati, per entrare ...Questi e altri dati sono incoraggianti, precisa, e Moderna sta lavorando attivamente alla sua strategia in tre parti per affrontare la variante Omicron. “Ci aspettiamo – conclude Moderna – di avere ne ...La TERZA DOSE potrebbe non bastare L'amministratore delegato di Pfizer, il dirigente, medico e veterinario greco-americano Albert Bourla, ha fatto delle dichiarazioni importanti in relazione alla terz ...