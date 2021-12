Covid, news. Ema: ok a pillola antivirale Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Agenzia europea per i medicinali dà il via libera agli Stati pr l'uso del farmaco anti-Covid. Processati 718.281 tamponi. In aumento le terapie intensive (+47, 917) e i ricoveri ordinari (+29, 7.338). Veneto, Liguria, Marche e Trento verso la zona gialla da lunedì. Al via, intanto, la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Agenzia europea per i medicinali dà il via libera agli Stati pr l'uso del farmaco anti-. Processati 718.281 tamponi. In aumento le terapie intensive (+47, 917) e i ricoveri ordinari (+29, 7.338). Veneto, Liguria, Marche e Trento verso la zona gialla da lunedì. Al via, intanto, la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni

