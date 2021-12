Covid: Mazzeo, 'capisco preoccupazioni genitori ma vaccino è sicuro ed efficace' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Completate il ciclo con la terza dose e proteggete i vostri figli. La somministrazione è sicura ed efficace". Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, intervistato a margine di una conferenza stampa al Centro Expo Ciampi a Firenze, lancia un nuovo appello alle cittadine e ai cittadini: “Lo ripeto da giorni. Il Covid continua a diffondersi ma i numeri parlano chiaro. I vaccini salvano vite. Gli ospedali reggono il carico e i positivi registrati anche oggi sono per lo più asintomatici. Serve uno sforzo ulteriore”. Consapevole delle preoccupazioni dei genitori ora che è partita la somministrazione nella fascia 5-11 anni, Mazzeo auspica che tutti, a partire dai pediatri, “facciamo ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Completate il ciclo con la terza dose e proteggete i vostri figli. La somministrazione è sicura ed". Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio, intervistato a margine di una conferenza stampa al Centro Expo Ciampi a Firenze, lancia un nuovo appello alle cittadine e ai cittadini: “Lo ripeto da giorni. Ilcontinua a diffondersi ma i numeri parlano chiaro. I vaccini salvano vite. Gli ospedali reggono il carico e i positivi registrati anche oggi sono per lo più asintomatici. Serve uno sforzo ulteriore”. Consapevole delledeiora che è partita la somministrazione nella fascia 5-11 anni,auspica che tutti, a partire dai pediatri, “facciamo ancora ...

Advertising

CRToscana : Vaccino ai bambini: Mazzeo, capisco preoccupazioni genitori ma è sicuro ed efficace. “I numeri parlano chiaro, il C… - agenziaimpress : Il #COVID19 non arretra, @mazzeo77: «Usare le mascherine anche nei luoghi affollati all’aperto»… - LetiziaFirenze : Covid, Mazzeo: 'Igiene, distanziamento e mascherina. Dobbiamo contrastare la diffusione del virus' - ToscanaInDiret… - CRToscana : #COVID19: Mazzeo, usare le mascherine anche nei luoghi affollati all’aperto. L’invito del presidente del Consiglio… - CRToscana : Covid: Mazzeo, per risorse spese per salvare vite il Governo faccia la sua parte. Il presidente dell’Assemblea legi… -