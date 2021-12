Covid, mappa del contagio dell’Ecdc: Puglia e Sardegna uniche regioni italiane in giallo Il rischio di contrarre l'infezione esiste ma non è elevato. Bene solo la Romania gialloverde (Di giovedì 16 dicembre 2021) Di Francesco Santoro: Due piccole macchie gialle in un mare rosso arancio. Sono la Puglia e la Sardegna nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Le infezioni da Coronavirus sono in crescita ma la regione degli ulivi è (ancora) tra le poche aree dell’Ue a rischio non elevato di contagio, mentre Comunità di Madrid, Estremadura, Cantabria, Sicilia, Molise e Umbria hanno cambiato colore rispetto a sette giorni fa. Si distingue in positivo solo la Romania, che rappresenta un unicum per la prevalenza del giallo e la presenza delle uniche zone verdi in tutta l’Ue. La situazione peggiora in tutta l’Unione: gran parte della Francia, la maggioranza degli Stati federati tedeschi; ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 16 dicembre 2021) Di Francesco Santoro: Due piccole macchie gialle in un mare rosso arancio. Sono lae lanellaaggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Le infezioni da Coronavirus sono in crescita ma la regione degli ulivi è (ancora) tra le poche aree dell’Ue anondi, mentre Comunità di Madrid, Estremadura, Cantabria, Sicilia, Molise e Umbria hanno cambiato colore rispetto a sette giorni fa. Si distingue in positivola, che rappresenta un unicum per la prevalenza dele la presenza dellezone verdi in tutta l’Ue. La situazione peggiora in tutta l’Unione: gran parte della Francia, la maggioranza degli Stati federati tedeschi; ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, secondo la mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, l'#Italia è in ross… - zazoomblog : Covid mappa del contagio dell’Ecdc: Puglia e Sardegna uniche regioni italiane in giallo Il rischio di contrarre lin… - zazoomblog : Covid mappa del contagio dell’Ecdc: Puglia e Sardegna uniche regioni in giallo in Europa Il rischio di contrarre li… - infoitestero : Mappa europea del Covid, il Molise resta zona gialla - infoitestero : Covid, l'eccezione della Puglia: resta in arancione in una mappa d'Europa tutta rossa -