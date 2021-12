Covid, l'Onu: "40 Paesi non hanno vaccinato nemmeno il 10% della popolazione" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Due mesi fa l'Oms ha presentato una strategia per vaccinare il 40% delle persone nel mondo entro fine anno e il 70% entro la metà del 2022. A pochi giorni dalla scadenza 'tuttavia 98 Paesi non hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Due mesi fa l'Oms ha presentato una strategia per vaccinare il 40% delle persone nel mondo entro fine anno e il 70% entro la metà del 2022. A pochi giorni dalla scadenza 'tuttavia 98non...

