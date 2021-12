Covid, Locatelli a Sky TG24: "Il vaccino ai bambini è sicuro, proteggiamo la loro salute" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il vaccino anti-Covid per i bambini è “decisamente sicuro". Ciò si evince da "tutti i dati, sia dallo studio che ha portato all’approvazione, sia dall’impiego dei Paesi che hanno iniziato a somministrarlo prima di noi, come gli Usa”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico a 'Buongiorno' su Sky TG24. “Tutto quello che è orientato a proteggere la salute dei nostri figli - ha aggiunto - è un atto d’amore. Qualsiasi papà e qualsiasi mamma vuol fare il meglio per i propri figli e la vaccinazione va in questa direzione: è sicura, efficace e fornisce una protezione alta ai nostri bambini da forme gravi di Covid-19, dalla cosiddetta sindrome infiammatoria ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilanti-per iè “decisamente". Ciò si evince da "tutti i dati, sia dallo studio che ha portato all’approvazione, sia dall’impiego dei Paesi che hanno iniziato a somministrarlo prima di noi, come gli Usa”. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico a 'Buongiorno' su Sky. “Tutto quello che è orientato a proteggere ladei nostri figli - ha aggiunto - è un atto d’amore. Qualsiasi papà e qualsiasi mamma vuol fare il meglio per i propri figli e la vaccinazione va in questa direzione: è sicura, efficace e fornisce una protezione alta ai nostrida forme gravi di-19, dalla cosiddetta sindrome infiammatoria ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Allo Spallanzani di Roma vaccinati i primi 5 bimbi tra i 6 e i 9 anni. Locatelli : 'Il 7% dei bambini soffre di lon… - statodelsud : Covid, Locatelli a Sky TG24: “Il vaccino ai bambini è sicuro, proteggiamo la loro salute” - Pino__Merola : Covid, Locatelli a Sky TG24: “Il vaccino ai bambini è sicuro, proteggiamo la loro salute” - COVIDbot_ITA : RT @MinisteroSalute: In diretta la Conferenza stampa “Avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica (5-11 ann… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, Locatelli a Sky TG24: 'Il vaccino ai bambini è decisamente sicuro'. DIRETTA -