Covid | Leicester - Tottenham rinviata | per Conte terza gara saltata

Advertising

cmdotcom : Emergenza #Covid19, ora la #PremierLeague trema: salta anche #LeicesterTottenham. Gli allenatori chiedono lo stop,… - sportli26181512 : Emergenza Covid, ora la Premier trema: salta anche Leicester-Tottenham. Gli allenatori chiedono lo stop, Klopp all'… - napolista : Premier League flagellata dal Covid, Leicester-Tottenham rinviata. Campionato a rischio Tre positivi nel Chelsea c… - demola10 : RT @DiMarzio: #PremierLeague, #LeicesterTottenham rinviata per #Covid - DiMarzio : #PremierLeague, #LeicesterTottenham rinviata per #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Leicester

- Tottenham è stata ufficialmente rinviata. Il match, valevole per la 17giornata di ... per via di un'improvvisa risalita dei contagi da- 19 . Non a caso, si tratta del terzo match di ...Negativi tutti i tamponi e dunque a una settimana dal "contatto" colil pericolo contagiè superato. Lavoro al minimo per Insigne, Elmas, Mario Rui alle prese con vari problemi ...PREMIER LEAGUE - In campionato sono state rinviate finora quattro partite, ma la situazione è ormai al collasso. Diversi gli allenatori che hanno invitato i ver ...British tourists banned from entering France from Saturday; Omicron has been detected in isolation facility in Christchurch ...