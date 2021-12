Covid, le scuole non riapriranno dopo le feste di Natale Il rumor clamoroso che spaventa milioni di famiglie (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il rumor è clamoroso. Devastante. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ovviamente, ma l'ipotesi inizia a circolare con forza tra fonti politiche e governative. Ormai tutti gli esperti stanno affermando che il virus del Covid circola soprattutto tra i più giovani, tra i bambini, vittime di questa pandemia gestita in modo disastroso dagli adulti, dai governi europei e mondiali... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il. Devastante. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ovviamente, ma l'ipotesi inizia a circolare con forza tra fonti politiche e governative. Ormai tutti gli esperti stanno affermando che il virus delcircola soprattutto tra i più giovani, tra i bambini, vittime di questa pandemia gestita in modo disastroso dagli adulti, dai governi europei e mondiali... Segui su affaritaliani.it

Advertising

stanzaselvaggia : Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza ri… - stanzaselvaggia : “Ho fatto 4 ore di fila”. “Per una maestra che è stata 2 ore in classe siamo in un incubo”, “Sono al quinto tampone… - LiberoTes : RT @LaVeritaWeb: Stato d’eccezione prorogato oltre il limite dei 2 anni Contagi in crescita. Nuove misure per chi arriva dall’estero. È il… - lavocemaruggio : Vaccinazioni Covid: oggi si parte con i bambini. Fino al 7 gennaio, Nelle scuole della provincia, sedute dedicate a… - babitabby : RT @BelpietroTweet: Stato d’eccezione prorogato oltre il limite dei 2 anni Contagi in crescita. Nuove misure per chi arriva dall’estero. È… -