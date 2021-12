Covid, le news. Bollettino di oggi: 26.109 casi, 123 morti, tasso di positività 3,6%. LIVE (Di giovedì 16 dicembre 2021) Processati 718.281 tamponi. In aumento le terapie intensive (+47) e i ricoveri (+29). Liguria in zona gialla da lunedì. Intanto, dopo l'Open Day nel Lazio, al via in tutto il Paese le vaccinazioni per i bimbi da 5 a 11 anni. Ed entrano in vigore anche le nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi Ue: obbligatorio per chi entra un test negativo, oltre alla quarantena per i non vaccinati. Paura per Omicron, la Francia imporrà "drastiche" restrizioni ai viaggi da e per il Regno Unito Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) Processati 718.281 tamponi. In aumento le terapie intensive (+47) e i ricoveri (+29). Liguria in zona gialla da lunedì. Intanto, dopo l'Open Day nel Lazio, al via in tutto il Paese le vaccinazioni per i bimbi da 5 a 11 anni. Ed entrano in vigore anche le nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi Ue: obbligatorio per chi entra un test negativo, oltre alla quarantena per i non vaccinati. Paura per Omicron, la Francia imporrà "drastiche" restrizioni ai viaggi da e per il Regno Unito

Advertising

ladyonorato : L’osceno mercimonio sulla pelle dei bambini: pagare i pediatri per inoculare a tappeto i piccoli che rischiano molt… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - repubblica : Covid, Locatelli: 'Ipotesi tampone anche ai vaccinati per i grandi eventi. Se la situazione peggiora, mascherine al… - LucaPagnotta : RT @piero636: Messina, la prof morì per colpa del vaccino: le conclusioni dei periti della Procura - MolfettaLiveIt : A Molfetta via alle prime vaccinazioni anti-covid per la fascia di età 5-11 anni -