Covid | le mancate terze dosi nell’ultimo mese costano 17 mln al Ssn

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 3 ricoveri su 4 (76%) in Area Medica si sarebbero evitati se le persone vaccinate da più di 5 mesi avessero fatto la terza dose booster di vaccino anti-19; così come si sarebbero evitati sette ricoveri in terapia intensiva su dieci (69%) tra i vaccinati da più di 5 mesi senza terza dose. Il totale dei costi di questi ricoveri evitabili ammonta a 17.065.009 euro di cui 14.592.521 per le ospedalizzazioni in Area Medica e 2.472.488 per quelle in Area Critica. Il 69% dei vaccinati oltre i 5 mesi non verrebbe proprio contagiato se fosse stato sottoposto a vaccinazione con terza dose. Questo avrebbe permesso anche una riduzione del numero totale dei contagi pari a circa 39.455 su 57.054 contagi verificatisi negli ultimi 30 giorni. Inoltre, si stimano in più di 2300 le ospedalizzazioni che si sarebbero evitate con le...