Covid Lazio | il bollettino di oggi 16 dicembre | 2 652 casi 1 164 a Roma e 12 morti D' Amato | ' Altri 3 casi di Omicron'

TgLa7 : Parte oggi vaccinazione anti #Covid per bambini 5-11 anni. 'Il vaccino è sicuro e serve a proteggere i più piccoli… - AnnickQuemper : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 52.953 TAMPONI, SI REGISTRANO 2.652 NUOVI CASI POSITIVI (+765), SONO 12 I… - quotidianolazio : Covid nel Lazio, verso i 3000 nuovi contagi. Accertati 3 casi variante Omicron - - Cittadinanzatt5 : Presentato oggi il Rapporto sul #Trasporto Pubblico Locale nella regione #Lazio. Usare solo l’automobile? Non convi… - leggoit : #covid #Lazio, il bollettino di oggi 16 dicembre: 2.652 casi (1.164 a Roma) e 12 morti. D'Amato: «Altri 3 casi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

, il bollettino di oggi giovedì 16 dicembre 2021. D'Amato: 'Oggi nelsu 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale di 52.953 tamponi, si registrano 2.652 ...VACCINAZIONE ANTI -PER I LAVORATORI STAGIONALI E PER I TURISTI DOMICILIATI PER LUNGHI ... I soggetti residenti nelle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli - Venezia - Giulia,, Liguria, ...Continuano a salire i casi di Covid nel Lazio: oggi il bollettino sanitario ha registrato 2.652 nuovi contagi, 765 in più di ieri. A Roma sono arrivati a 1.164. Il giorno prima erano 1.002.