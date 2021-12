Covid, la follia di De Luca: si può bere solo acqua (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il super green pass doveva teoricamente salvare il Natale ed il Capodanno, ma in Campania qualcosa è andato storto. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo aveva annunciato: “La Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno. Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia”. Detto, fatto. De Luca ieri ha emesso un’ordinanza che vieta non solo i festeggiamenti, ma dal 23 dicembre al primo gennaio “per l’intero arco della giornata” impone il “divieto di consumo di cibo e bevande, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il super green pass doveva teoricamente salvare il Natale ed il Capodanno, ma in Campania qualcosa è andato storto. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, lo aveva annunciato: “La Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un’ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno. Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri come è inevitabile che sia”. Detto, fatto. Deieri ha emesso un’ordinanza che vieta noni festeggiamenti, ma dal 23 dicembre al primo gennaio “per l’intero arco della giornata” impone il “divieto di consumo di cibo e bevande, ...

