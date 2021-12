Covid | la Danimarca autorizza l’uso della pillola di Merck | è il primo Paese in Ue

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Laapprova ladi: è ilUe adre il trattamento anti-realizzato dalla casa farmaceutica americana. Commercializzato con il nome di Lagevrio, il farmaco è stato approvato a metà novembre dal regolatore europeo per un utilizzo in casi di urgenza, in attesa che venga messo definitivamente sul mercato. Da novembre lata nel Regno Unito ed è in corso dizione negli Usa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

LaStampa : Covid: Danimarca primo paese Ue ad approvare la pillola Merck - NazzarenoMi : RT @zav_news: ?????? La #Danimarca è il primo Paese Ue ad autorizzare la pillola anti-#Covid realizzata dalla casa farmaceutica #Merck - infoitsalute : COVID-19. In Danimarca un quadro eccezionalmente completo di Omicron - dessere88 : RT @zav_news: ?????? La #Danimarca è il primo Paese Ue ad autorizzare la pillola anti-#Covid realizzata dalla casa farmaceutica #Merck - dessere88 : RT @autocostruttore: La Danimarca autorizza la pillola Merck anti Covid: primo paese Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Danimarca

ANSA Nuova Europa

Inl' Odense , club in cui il giocatore ha ripreso ad allenarsi, sembra il club più ... Dopo una prima fase di adattamento, condizionata anche dallo stop del campionato causa, il ...Il National Board of Health dellaha deciso di raccomandare la nuova pillola Merck contro ilanche se non è stata ancora approvata dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Lo riporta il giornale danese Jyllands ...Una piccola svolta nella lotta alla pandemia: la Danimarca è diventata da oggi il primo Paese dell'Unione Europea ad autorizzare il trattamento anti-Covid molnupiravir messo a ...In Gran Bretagna quasi 60mila casi Covid in 24 ore: mai così tanti da gennaio. Recordi di contagi in Danimarca, dove la crescita dei contagi si accompagna a una rapida diffusione della mutazione. Fran ...