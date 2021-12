Covid, Italia sempre più in rosso: solo 3 regioni gialle (Di giovedì 16 dicembre 2021) Covid, Italia oggi sempre più rossa mentre scendono a 3 le regioni che restano ancora in zona gialla secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, che fotografa la situazione Covid in Europa, mentre la variante Omicron si fa strada. Nell’ultimo aggiornamento settimanale, mantengono il colore che indica un rischio intermedio, cioè il giallo, solo Puglia, Molise e Sardegna. Tutte le altre regioni sono in rosso. Con alcune chiazze rosso scuro: quelle di Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, catalogate nella fascia di rischio massimo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)oggipiù rossa mentre scendono a 3 leche restano ancora in zona gialla secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, che fotografa la situazionein Europa, mentre la variante Omicron si fa strada. Nell’ultimo aggiornamento settimanale, mantengono il colore che indica un rischio intermedio, cioè il giallo,Puglia, Molise e Sardegna. Tutte le altresono in. Con alcune chiazzescuro: quelle di Valle d’Aosta, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, catalogate nella fascia di rischio massimo. L'articolo proviene daSera.

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - LauraGaravini : Congratulazioni generale #Figliuolo capo comando #Covi. Un ruolo che lo aiuterà ancora di più nel compito di contra… - MediasetTgcom24 : Bruxelles: 'L'Italia giustifichi l'obbligo di tampone ai vaccinati Ue' #Covid - GiovaQuez : Una precisazione sulla flash survey ISS per valutare la presenza di #Omicron in Italia. Quello non è il quadro al 6… - TgrRaiVeneto : Arrivi dall'estero, norme più stringenti. In #Veneto si temono disdette. Genera preoccupazione nel settore turistic… -