Covid Italia, continuano ad aumentare contagi, ricoveri e morti, rivela il monitoraggio condotto dalla Fondazione Gimbe (Di giovedì 16 dicembre 2021) Puntuale, come ogni settimana, il giorno prima dell'aggiornamento dei dati relativi all'andamento della curva epidemiologica del Paese da parte della Cabina di regia, ecco il monitoraggio condotto dalla Fondazione Gimbe. Un monitoraggio (relativo alla settimana 8-14 dicembre) che, purtroppo, continua a confermare il presente trend relativo all'aumento dei contagi e, soprattutto, anche dei ricoveri ospedalieri. Gimbe: anche se di poco, la maggior parte delle regioni hanno già 'sforato' la soglia del tasso di criticità negli ospedali Altro settore critico, in grado di determinare l'entità della criticità della situazione nel Paese, quello ospedaliero. Ebbene, qui, rivela il Gimbe, sono abbastanza ...

