Covid in Premier, l'allarme cresce. Lukaku tra i 4 positivi nel Chelsea, nel Liverpool 3 casi sospetti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continua la tempesta Covid su una Premier League ormai in ginocchio: mentre fioccano i rinvii delle partite previste il prossimo weekend , quattro giocatori del Chelsea sono risultati positivi al ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continua la tempestasu unaLeague ormai in ginocchio: mentre fioccano i rinvii delle partite previste il prossimo weekend , quattro giocatori delsono risultatial ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER MANCHESTER UNITED-BRIGHTON RINVIATA PER COVID La partita era in programma per sabato alle 13:30… - sportface2016 : #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - AleGobbo87 : RT @sportface2016: #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - AleGobbo87 : RT @sportface2016: Rinviata #LeicesterTottenham -