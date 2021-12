Covid, in Lombardia quasi 63mila prenotazioni vaccino 5-11 anni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute)() - Sono quasi 63mila le prenotazioni del vaccino anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni effettuate in Lombardia. Il dato, reso noto dall'assessorato regionale al Welfare, parla di 62.895 appuntamenti confermati, ed è aggiornato alle 18.30 di ieri. Il 39,24% delle prenotazioni, pari a 24.682, è stato effettuato nell'Ats di Milano, che include anche la provincia di Lodi. Quanto alle altre province, Ats Brianza ha registrato 9.165 prenotazioni (14,57%), Ats Insubria 8.247 (13,11%), Ats Brescia 7.480 (11,89%), Ats Bergamo, 5.184 (8,24%), Ats Val Padana 3.659 (5,82%), Ats Pavia 3.041 (4,84%), Ats Montagna 1.437 (2,28%). Le somministrazioni partono oggi in tutta la Lombardia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute)() - Sonoledelanti-per i bambini tra i 5 e gli 11effettuate in. Il dato, reso noto dall'assessorato regionale al Welfare, parla di 62.895 appuntamenti confermati, ed è aggiornato alle 18.30 di ieri. Il 39,24% delle, pari a 24.682, è stato effettuato nell'Ats di Milano, che include anche la provincia di Lodi. Quanto alle altre province, Ats Brianza ha registrato 9.165(14,57%), Ats Insubria 8.247 (13,11%), Ats Brescia 7.480 (11,89%), Ats Bergamo, 5.184 (8,24%), Ats Val Padana 3.659 (5,82%), Ats Pavia 3.041 (4,84%), Ats Montagna 1.437 (2,28%). Le somministrazioni partono oggi in tutta la

