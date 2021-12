Covid in Israele, scontro sul Natale: permessi per gli ebrei americani, non per i pellegrini cristiani (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo di Gerusalemme ha chiuso le frontiere all’insorgenza della variante Omicron, le comunità cristiane volevano permessi speciali ma non li hanno ottenuti, a differenza di piccoli gruppi monitorati di ebrei nordamericani. Chiesta cattolica furiosa Leggi su corriere (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo di Gerusalemme ha chiuso le frontiere all’insorgenza della variante Omicron, le comunità cristiane volevanospeciali ma non li hanno ottenuti, a differenza di piccoli gruppi monitorati dinord. Chiesta cattolica furiosa

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Israele, scontro sul Natale: permessi per gli ebrei americani, non per i pellegrini cristiani - DavideDana : Covid in Israele, scontro sul Natale: permessi per gli ebrei americani, non per i pellegrini cristiani-… - Open_gol : Le riprese da dietro le quinte di un video promozionale viene utilizzato per diffondere teorie del complotto sulla… - Corriere : Israele, scontro sul Natale: permessi per gli ebrei americani, non per i pellegrini cristiani - Italia_Notizie : Covid in Israele, scontro sul Natale: permessi per gli ebrei americani, non per i pellegrini cristiani -