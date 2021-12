COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 784 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 62 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Avella; – 8, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 4, residenti nel comune di Flumeri; – 11, residenti nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Frigento; – 2, residenti nel comune di Lapio; – 4, residenti nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montaguto; – 1, residente nel comune di Montefalcione; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 784 tamponi effettuati sono risultate positive al62 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Avella; – 8, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 4, residenti nel comune di Flumeri; – 11, residenti nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Frigento; – 2, residenti nel comune di Lapio; – 4, residenti nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montaguto; – 1, residente nel comune di Montefalcione; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano ...

