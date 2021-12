Covid: Gelmini, 'farò vaccinare mia figlia' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "farò vaccinare contro il Covid mia figlia Emma, che ha undici anni. Il consiglio che mi sento di dare alle famiglie è quello di farlo, bisogna credere nella scienza”. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini ospite di ‘Anni 20 Notte' in onda stasera alle 23.45 su Rai2. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "contro ilmiaEmma, che ha undici anni. Il consiglio che mi sento di dare alle famiglie è quello di farlo, bisogna credere nella scienza”. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Mariastellaospite di ‘Anni 20 Notte' in onda stasera alle 23.45 su Rai2.

