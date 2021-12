Covid, Francia blocca viaggi non essenziali da e per Gb. Cosa dice il Consiglio Ue (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Proteggere gli europei e il mondo attraverso la vaccinazione ". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , apre il Consiglio Europeo ribadendo l'importanza della somministrazione ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Proteggere gli europei e il mondo attraverso la vaccinazione ". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , apre ilEuropeo ribadendo l'importanza della somministrazione ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Francia: da sabato stop ai viaggi non essenziali da e per il Regno Unito - Corriere : Omicron, la Francia chiude le frontiere ai turisti britannici - Corriere : ?? A causa della nuova ondata di Omicron, la Francia ha deciso di chiudere le frontiere ai turisti che arrivano dall… - StefaniaFalone : La Francia chiude le frontiere ai turisti che arrivano dalla Gran Bretagna per la nuova ondata di Omicron - pacchitto : Brava la Regina... Covid in Gran Bretagna, la Francia chiude le frontiere ai turisti (cont) -