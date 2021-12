Covid | Federalberghi Sondrio | ' se penalizzati chiederemo indennizzi a governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - L'introduzione delle misure volute dalper il contenimento del coronavirus in vigore da oggi fino al 31 gennaio è "troppo a ridosso delle ferie invernali, la situazione è difficile da gestire. Il turismo non funziona come un interruttore, acceso o spento, ma ha bisogno di tempo per adeguarsi. Ci voleva una finestra di almeno 7-10 giorni". Lo afferma Roberto Galli, presidente di, contattato dall'Adnkronos. Galli, che è anche presidente di Valtellina Turismo, sottolinea che "l'intervento in linea di principio è comprensibile e si inquadra nella strategia di tenere aperto mentre la situazione negli ospedali è accettabile e di evitare che si importi il contagio da Paesi che non sono organizzati come il nostro", ma il settore del turismo della Valtellina "lavora molto con l'estero ...